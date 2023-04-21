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لبنان

خلال أسبوعين... ترحيل عشرات السوريين من لبنان إلى بلادهم

Lebanon 24
21-04-2023 | 10:15
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أفادت وكالة "فرانس برس"، نقلاً عن مسؤولين أمنيين ومصدر إنساني، أنّه تمّ ترحيل نحو 50 سوريّاً من لبنان إلى بلادهم خلال أسبوعين.
 
وقال مسؤول عسكري لوكالة "فرانس برس" إنّه "تم ترحيل أكثر من 50 سورياً من قبل الجيش في حوالي أسبوعين". وأكد مصدر أمني وآخر إنساني هذه المعلومات.
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وقالت المصادر إنّ "مديرية المخابرات في الجيش تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولّى وضعهم خارج الحدود اللبنانية". 

وأوضح المسؤول العسكري تعليقاً على هذه الخطوة أنّ "مراكز التوقيف امتلأت"، ورفضت الأجهزة الأمنية الأخرى استلام الموقوفين السوريين.

وأوضح المسؤولان الأمني والعسكري أنّ السلطات اللبنانية لم تنسّق جهودها مع دمشق. وأشارا إلى أنّ عدداً من اللاجئين الذين تمّ ترحيلهم عادوا إلى لبنان بمساعدة مهرّبين مقابل 100 دولار عن كلّ شخص.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لوكالة فرانس برس الجمعة، إنّها "تراقب" الوضع، مضيفة أنّها "تواصل الدعوة إلى احترام مبادئ القانون الدولي وضمان حماية اللاجئين في لبنان من الإعادة القسرية". (الحرة)
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