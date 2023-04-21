Advertisement

لبنان

تدابير سير في محلّة بدارو لمدة 3 أيّام.. ما السبب؟

Lebanon 24
21-04-2023 | 11:04
A-
A+
Doc-P-1059519-638176972478669858.jpg
Doc-P-1059519-638176972478669858.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البلاغ التالي:

تنظم لجنة تجار بدارو احتفالاً بعنوان "FESTIVAL BADARO STREET" يتضمّن معرضاً للزهور ومنصات عرض للحرفيين والمؤسسات التجارية والمطاعم والمقاهي والشركات وسلسلة احتفالات فنية وثقافية وترفيهية وألعاب للأطفال، وذلك اعتباراً من الساعة 18،00 ولغاية الساعة 23:00 من تاريخ 21-04-2023 ومن الساعة 11،00 لغاية الساعة 23،00 من تاريخي 22 و23-04-2023.
Advertisement

لذلك تتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

-منع وقوف ومرور السيارات طيلة فترة الاحتفال في شارع بدارو الرئيسي الممتد بين طريق الشام وجادة سامي الصلح بالإضافة الى جزء من شارع رقم 87 وشارعي رامز سركيس وهنري شهاب المتصلين بالشارع الرئيسي عند المستديرة وبعض الشوارع الفرعية، بحيث سيجري تحويل السير الى الطرقات المجاورة.

لذلك يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2023-04-21
12:10 | 2023-04-21
13:13 | 2023-04-21
13:08 | 2023-04-21
13:00 | 2023-04-21
12:30 | 2023-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website