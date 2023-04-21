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لبنان

منذ قليل.. سكان هذه المنطقة شعروا بهزة أرضيّة!

Lebanon 24
21-04-2023 | 11:04
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شعر سكان مدينة الهرمل منذ قليل بهزة أرضية، وفق ما أفادت به "الوطنية للإعلام".
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هزة أرضية

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