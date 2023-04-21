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لبنان

في كفرتبنيت.. 3 جرحى نتيجة حادث سير

Lebanon 24
21-04-2023 | 11:30
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أدى حادث سير بين سيارة ودراجة نارية في بلدة كفرتبنيت، الى سقوط 3 جرحى من الجنسية السورية.


ونقل الجرحى الى مستشفى النبطية الحكومي.
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