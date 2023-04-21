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لبنان

البحث في آلية العمل بدأ.. منطقة تتحضّر للموسم السياحي

Lebanon 24
21-04-2023 | 11:52
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بدأت بلدية البترون تحضيراتها للموسم السياحي، وعقدت اجتماعاً مع أصحاب مؤسسات تأجير Scooter وGolf cart ومالكي Tuk Tuk بهدف تنظيم عملهم، خصوصا أن المدينة تستقطب أعدادا كبيرة من السياح في فصل الصيف.
 
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تخلل الاجتماع بحث في آلية عمل تتناسب مع الخطة الشاملة للبلدية. وتبلغ أصحاب المؤسسات بضرورة الإلتزام بشروط السلامة العامة وقرارات البلدية المتعلقة بتنظيم هذا القطاع بالاضافة الى تحديد الأسعار وضبطها وإلزامية التأمين.
 
هذا وشدد رئيس البلدية مرسيلينو الحرك على "ضرورة تطبيق القرارات"، محذراً من أي مخالفة "لأن التعاطي سيتم بحزم وستضطر البلدية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وصولاً إلى تسطير محاضر ضبط ومصادرة المركبة بمؤازرة أمنية".
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