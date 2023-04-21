إشكال وتضارب بين ممثل لبناني وقوى الأمن.. إليكم ما حصل في "النافعة"!

أوقف الممثل وسام فارس على أثر إشكال وقع مع أحد العناصر الأمنية في مصلحة تسجيل السيارات في النافعة، يوم الأربعاء.

وتداعى عدد من الفنانين الى وقفة أمام مخفر الدكوانة للمطالبة بالإفراج عنه بعدما أشيعت أخبار أنه سيبقى رهن التوقيف حتى يوم الثلاثاء المقبل بانتظار إشارة المدعي العام. (ام تي في)