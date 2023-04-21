الجميّل: الفرنسيون كوسطاء لا يستطعون أن يفرضوا علينا مرشحين

أشار رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل إلى أن "اتصالاتنا مستمرة وسنكملها على أمل أن نوضح وجهة نظرنا هنا في فرنسا ونتمنى أن لا يتم تسليم لبنان إلى سوريا وإيران".

وفي حديث لـ"الجديد، قال الجميّل: "لا نريد أن يكون قرارنا مرهوناً بيد أحد وأعتقد أن الفرنسيين واقعيين والإتصالات التي أجريت أوصلت أفكارنا بشكل واضح".

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وتابع قائلاً: "الفرنسيون كوسطاء لا يستطعون أن يفرضوا علينا مرشحين ولننتظر ما سينتج خلال الأيام المقبلة".

وأكد أن ما من لقاء جمعه بالنائب سيمون أبي رميا هنا، مضيفاً "لا أعتقد أن التيار أصبح بالمعارضة على أمل أن ينضم إلينا في سبيل تحرير لبنان وتحرير قراره".