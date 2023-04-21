Advertisement

لبنان

في آخر المعلومات.. هل لا تزال فرنسا مصرة على فرنجية؟

Lebanon 24
21-04-2023 | 13:08
A-
A+
Doc-P-1059557-638177049384400365.jpeg
Doc-P-1059557-638177049384400365.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت معلومات الـ"ام تي في" أن  فرنسا لا تزال تصرّ وتدعم وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية رغم عدم تأييد فريق مسيحي واسع له أي القوات والتيار والكتائب. 
 
وأضافت المعلومات أن النائب سيمون أبي رميا التقى منذ قليل مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل في باريس. 
 
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:52 | 2023-04-21
16:42 | 2023-04-21
15:41 | 2023-04-21
14:45 | 2023-04-21
14:01 | 2023-04-21
13:45 | 2023-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website