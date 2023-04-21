في آخر المعلومات.. هل لا تزال فرنسا مصرة على فرنجية؟

أكدت معلومات الـ"ام تي في" أن فرنسا لا تزال تصرّ وتدعم وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية رغم عدم تأييد فريق مسيحي واسع له أي القوات والتيار والكتائب.



Advertisement وأضافت المعلومات أن النائب سيمون أبي رميا التقى منذ قليل مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل في باريس.