دولار السوق الموازية.. هذا ما سجله مساء اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 96200 و96500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 96300 و96600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.