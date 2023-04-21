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لبنان

وفود وشخصيات زارت البزري للتهنئة بعيد الفطر

Lebanon 24
21-04-2023 | 16:42
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أدى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري مع مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، صلاة العيد في مسجد الحريري، وانتقلا معا إلى ساحة الشهداء لقراءة الفاتحة على أضرحة الشهداء واستعراض الفرق الكشفية.
 
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كما استقبل البزري في منزله وفودا وشخصيات مهنئة بعيد الفطر المبارك، ومن بينهم  وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار،النائبان ميشال موسى وشربل مسعد، راعي أبرشية صيدا ودير القمر للموارنة المطران مارون العمار، راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك المطران إيلي الحداد، مطران صيدا ومرجعيون للروم الأرثوذكس الياس كفوري، القضاة محمد ابو زيد، ماهر الزين وإيهاب بعاصيري، المشايخ  عبدالله البقري، محي الدين عنتر ومحمد سمهون مع وفد، رجل الأعمال محمد زيدان، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا محمد صالح، رئيس تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ماجد حمتو، رئيس مكتب السجل العدل في الجنوب عبد الناصر صفدية، السفير عبد المولى الصلح، ووفود حزبية وسياسية من: الجماعة الإسلامية، الحزب السوري القومي الاجتماعي، الحزب الديمقراطي الشعبي، قوى وطنية وإسلامية فلسطينية، حركة حماس، جمعية المشاريع، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حزب التحرير، جبهة التحرير الفلسطينية، تيار الفجر، وشخصيات وفاعليات.
 
وتلقى البزري أيضاً سلسلة من اتصالات مهنئة أبرزها من النواب نجاة صليبا، ملحم خلف، طوني فرنجية، ياسين ياسين، ميشال الدويهي وأحمد الخير.
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