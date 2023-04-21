إتهامات فرنسية رسمية لسلامة بالتزوير وغسل الأموال

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الحدث الأبرز على الساحة اللبنانية، جاء بعد إبلاغ المحققين الفرنسيين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنهم يعتزمون توجيه اتهامات مبدئية له بالتزوير وغسل الأموال تستند جزئياً إلى مزاعم عن تزوير كشوف حسابات مصرفيّة لإخفاء ثروته، وتسميته رسمياً بالمتهم، وفق ما اوردت وكالة رويترز.وردّ الاتهام باستخدام كشوف حسابات مصرفيّة مزوّرة، والذي لم يكشف عنه من قبل، في وثائق أرسلتها السّلطات القضائية الفرنسية إلى سلامة قبل جلسة من المقرّر عقدها بفرنسا في 16 أيار.ولم ترد معلومات حول ما اذا كان سلامة سيحضر الجلسة.وكتبت" نداء الوطن" : كان حاكم المركزي، ارسل عن طريق رئيس مجلس إدارة بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين، مذكرة من 65 صفحة لممثلي الادعاء الفرنسي، ولكن خلص المحققون إلى أنّ كشوف الحسابات المصرفيّة كانت مزوّرة.