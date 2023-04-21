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لبنان

لا تبدّل بالموقف السعودي وحراك فرنجية أتى بنصيحة لا بتطمينات!

Lebanon 24
21-04-2023 | 23:24
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كتبت جويل بو يونس في" الديار": مصادر متابعة للملف الرئاسي اللبناني أكدت، أن ما فهمه البعض من أن كلام سليمان فرنجية يشير الى تبديل بالموقف السعودي، غير صحيح.
وتكشف المصادر بان فرنجية نجح «بزكزكة» البعض عبر كلامه العلني فأوحى وكأن الامور سارية سعوديا عبر التسوية التي حكي عنها، علما أن المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية حرصت امس على التأكيد الا مرشحا رئاسيا مفضلا لدى باريس ولو أن كل الاجواء تؤكد ان فرنسا لا تزال تعمل لايصال فرنجية والكلام الفرنسي الصادر ليس الا كلاما دبلوماسيا على حد تعبير مصدر متابع.
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المصادر التي اعتبرت ان الجملة الاساسية بتصريح فرنجية هي تلك المتعلقة «بان التسوية قادمة والتي ارفقها بتحذير موجه للمسيحيين بعدم البقاء خارجها وتكرار تجربة الـ1989، كأنه يقول «أنا جزء من التسوية القادمة فلحقوا حالكن»، أشارت الى ان حراك فرنجية لم يأت نتيجة تطمينات فرنسية حصل عليها ونجحت بفتح كوة بجدار الموقف السعودي المتصلب تجاه وصول فرنجية، إنما كلامه هذا وخروجه الى الاعلام اتى بعد نصيحة اسداها له حزب الله كما فرنسا حيث سمع فرنجية كلاما مفاده أنه يجب إسماع الداخل اللبناني بالتطمينات التي تحدث عنها امام الفرنسيين وتوضيح وجهة نظره علنا، فلبى فرنجية واختار بكركي التي تعتبر ممرا الزاميا للرئاسة المارونية.
أما في ما يتعلق بالبطريرك الراعي المعروفة مواقفه والتي لا تتمسك بشخص معين، فالاكيد انه لا يميل لسليمان فرنجية، لكن اوساطا متابعة لجو اللقاء، تشير الى ان البطريرك الراعي لا يمانع وصول فرنجية اذا تم الاتفاق على اسمه وهو كان ابلغ حزب الله أن من لديه فرصة للوصول لا يقف ضده وقال ما مفاده :» اذا استطتعم الإتيان بفرنجية فافعلوا».
هذا الموقف السعودي الذي يتشدد برفض وصول فرنجية، من دون أن يسميه بالاسم، يدركه تماما حزب الله الذي يبدو أنه حتى اللحظة وعلى عكس ما قيل، لم يلمس هو أيضا تبديلا حقيقيا بموقف المملكة، ولو أنه متأكد من ان الجو ليس مقفلا تماما.
وفي هذا الاطار، تكشف أوساط مطلعة على جو 8 اذار، ان حزب الله كما الرئيس بري يراهنان على ان التسوية الاقليمية ستشمل بمكان ما وتوقيت ما لبنان والتعويل راهنا هو على مشروع اللقاء الخماسي الذي سيعقد في الرياض.
وفيما يؤكد مصدر مطلع على جو حزب الله للديار ردا على سؤال عما اذا كان الاتجاه هو لرئيس وسطي اذا ما اصر الفريق المسيحي على رفض انتخاب فرنجية، واذا لم تجر رياح التسويات كما تشتهي سفنه الثنائي، ان» لا وسطيا».
ويقول : «يا سليمان يا سليمان»، علما ان معلومات الديار من مصادر مطلعة تفيد بان حزب الله لم يخرج من حساباته امكان الذهاب للخطة «ب» والتي ستعيد فتح قنوات التواصل مع التيار الوطني الحر على اسم مقبول لدى الجميع حتى أن البعض كشف عن كلام لبعض الاطراف مع السفير فريد الخازن.
 
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