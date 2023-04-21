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لبنان

مَن نصحهم بهذه "الوصفة"؟

Lebanon 24
21-04-2023 | 23:27
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كتب نبيل بو منصف في"النهار": الخطورة التي تتصاعد معالمها منذ أيام، مع النفخ المضخم في مجمل المعطيات المتصلة بالملف الرئاسي على خلفية الزعم بانزياح رياح التسوية السعودية - الإيرانية الى مصلحة فرنجية، انها تنذر باستعادة مناخ الرئيس المفروض بقوة تحوّلٍ خارجي على اللاعبين المحليين، وتاليا فعلى المسيحيين المعارضين لهذا التحول اللحاق به والاستسلام لموجباته سلفا لئلا يجدوا أنفسهم على رصيف الإهمال والتهميش وتكبد الخسائر الجسيمة. هو المنطق الذي يفسر تهاطل النصائح لـ"المسيحيين" باللحاق بالركب وكأن الركب هذا صار امرا واقعا فعلا، وكأن الآخرين غير المسيحيين جميعا ساروا في ركابه أيضا. وقد يكون أسوأ السوء ان يوضع او يقبل مرشح كسليمان فرنجية أو أي مرشح سواه، على أحقية حقه في الترشح ضمن أصول ديموقراطية صرفة، في خانة انه الهابط مجددا من معادلات خارجية لإسقاطه على غالبية من طائفته ترفض انتخابه، ناهيك عن بُعد لا يستقيم إلا مع ارتضاء منطق طائفي يسبغ على "التحول الاستراتيجي" المفترض ان يكون كذلك، الذي تشهده المنطقة وهو الاتفاق السعودي - الإيراني فيغدو عندنا، اتفاقا ذا خلفية سنية - شيعية فقط لا غير…
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قد يكون العامل الإيجابي المبكر في هذا المناخ الطارئ ان يستثير الكلام عن استعادة ما أدى تكرارا الى الكثير مما نشهده من خراب وطني، علّ الذاكرة تلجم مزيدا من هذا الفائض!
 
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