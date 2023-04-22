أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية في اختتام تحقيقاتها الرسمية أن "حزب الله" هو الذي يقف وراء التفجير الذي وقع في مفترق مجدو شمال فلسطين المحتلة، يوم 13 آذار الماضي، والذي نفذه شاب لبناني تسلل من الحدود وتمكن من الوصول إلى العمق الإسرائيلي.

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وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الشاب دخل "إسرائيل" باستخدام سلم أتاح له القفز عبر السياج الحدودي، بمساعدة من قوات الرصد التي ينشرها "حزب الله" على طول الحدود. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الشاب دخل "إسرائيل" باستخدام سلم أتاح له القفز عبر السياج الحدودي، بمساعدة من قوات الرصد التي ينشرها "حزب الله" على طول الحدود.

وذكرت الإذاعة أن هذه العملية تدخل في سلسلة عمليات احتكاك بادر إليها الحزب، وبلغت 250 حادثة احتكاك بين إسرائيل وبين الجيش اللبناني و"حزب الله" منذ بداية العام الحالي، قرب السياج الأمني وخلال عمليات الجيش الإسرائيلي في الجيوب التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية.



وبحسب تقديرات المؤسسة الأمنية في تل أبيب، فإن "إسرائيل" لا تستبعد التدهور إلى حرب في المستقبل القريب، وتضيف: "إلا أنه وعلى الرغم من تنامي جرأة حزب الله وتزايد حوادث الاحتكاك معه ومع الجيش اللبناني، يبدو أنه ليس لدينا ولا للطرف الآخر ما نربحه في هذه المرحلة من الحرب".



وكان التفجير في مجدو أسفر عن إصابة الشاب العربي من فلسطينيي 48 شرف خمايسة (22 عاماً)، من بلدة سالم في منطقة وادي عارة، بجروح وصفت بالخطيرة، ولا يزال يتلقى العلاج إثر إصابة تسببت بفقدانه البصر جزئياً.



وحرصت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على تفنيد ادعاءات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي كان قال، قبل أيام، إن "الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل لاستغلال ما يُعتقَد أنها كميات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي في مناطق شرق البحر الأبيض المتوسط، أثّر على معادلة الردع مع حزب الله، وجعله يزداد جرأة على تنفيذ عمليات واستفزازات".



وقالت الأجهزة الأمنية، حسب هذا التقدير، إنه "لا توجد علاقة بين اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل والدولة اللبنانية، وبين التفجير في مجدو"، مشيرة إلى أنّ جولة التصعيد الأخيرة، بما في ذلك التفجير في مفترق مجدو، وإطلاق قذائف صاروخية من لبنان وسوريا باتجاه مواقع إسرائيلية في أعقاب أحداث الأقصى، غير مرتبطة باتفاق ترسيم الحدود".

ولفتت الأجهزة الإسرائيلية إلى أنّ "العائق الأمني الذي تبنيه إسرائيل على حدود لبنان الجنوبية يشكل ضغطاً كبيراً على حزب الله، في حين أن الاحتكاك في المنطقة الحدودية يتزايد منذ بداية العام".