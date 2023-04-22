خلاف يتطوّر داخل نادٍ رياضي لبناني بارز.. الإتصالات مقطوعة بين الجميع!

على رغم نفي الرئيس الفخري لنادي الحكمة النائب جهاد بقرادوني وجود أي خلاف داخل نادي الحكمة، وأن الأمور الإدارية والرياضية والمالية على ما يرام، عُلم من مصدر إداري بارز في النادي أن "الخلاف تطور عما كان عليه عندما وقع للمرة الاولى، وأن العلاقات وحتى الإتصالات مقطوعة بين الإداريين والمسؤولين في النادي، وهذه المرة الأسباب ليست مالية أبداً بل لأسباب إدارية بحتة وخاصةً في ما خص عملية تواصل النادي مع محيطه الرياضي والإتحادي والحصرية والأحادية في إتخاذ القرارات".

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وبحسب المصدر، فإنّ "الإختلاف في وجهات النظر لن ينعكس على أداء الفريق الرياضي أبداً لكون رعاة النادي يصرون على دعم الفريق والجمهور".

"لبنان24" نشر تقريراً ذكر فيه أنّ " إدارة نادي الحكمة تشهد بعض الخلافات التي قد تزول قريباً بعد إكتشاف السبب، وهو مخجل". وخلال شهر آذار الماضي، كانذكر فيه أنّ "

وفي التفاصيل، فإنّ "رعاة النادي إكتشفوا مؤخراً أن حالات إختلاس حصلت في مالية الفريق (كرة السلة) وتحديداً خلال المعسكر التمريني للفريق في تركيا، إذ إن الفواتير المتعلقة بتذاكر السفر والاقامة في الفندق، والملاعب، واللباس كانت مضخمة وفيها هوامش كبيرة، كما تم إكتشاف تلاعب بأرقام العقود المالية مع عدد من اللاعبين.



ونقل التقرير عن مصادر معنية بالملف قولها إنّ "تحقيقاً فُتح في هذا الإطار ولا تهاون بالقضية وستتم المحاسبة".