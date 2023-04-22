زيارة الحلاق... مرة أو للضرورة



على غرار قطاعات كثيرة في لبنان دخل الدولار الى قطاع الحلاقة الرجالية فأصبحت تكلفة قص الشعر وحلاقة الذقن لا تقل عن 6 دولارات كحد وسطي.



ووفقا للمعلومات، فان التسعيرة تختلف من منطقة الى اخرى، اذ يتقاضى بعض أصحاب الصالونات في الشمال 500 الف ليرة لبنانية لكل قصة الشعر وحلاقة، في حين تبلغ التكلفة حوالى مليون ليرة لبنانية في بعض صالونات بيروت.

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وفي هذا الاطار، قال أحد أصحاب صالونات الحلاقة لـ "لبنان 24" ان "عدد الزبائن أصبح متدنيا جدا، فمن كان يزورنا 4 مرات في الشهر الواحد، أصبح يأتي الى الصالون مرة واحدة شهريا او عند المناسبات والضرورة".

وأضاف: "الأغلبية من الزبائن باتت تعتمد على نفسها في القيام ببعض الترتيبات المتعلقة بالذقن او حتى الشعر، اما من يتردد بطريقة روتينية الى الصالون فهو من تلزمه طبيعية عمله ان يكون متكامل الطلة".