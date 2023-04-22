20
o
بيروت
23
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
15
o
صيدا
21
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
23
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية.. فسحة امل لغد أفضل
نايلة عازار - Nayla Azar
|
Lebanon 24
22-04-2023
|
02:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
22 نيسان، اليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية. منذ 12 سنة، انطلقت رحلة دمج الاطفال ذوي الصعوبات التعلمية تحت شعار "الدَّمْجُ حقٌّ وليسَ شفقة"، مع مجتمع كان يرفضهم أو يعتبرهم مختلفين عنه.
Advertisement
رحلة شاقة قطعها مؤسّس مركز Skild للصعوبات التعلّمية دكتور نبيل قسطه في مسعى لتأمين حقوق هؤلاء الطلاب في التعلّم والعمل والانخراط في المجتمع، ما ادى الى بناء جيل من الشباب قادر على الاندماج في مجتمعه وفي مدرسته وفي جامعته ومن بعدها في سوق العمل.
يشير قسطه في حديث عبر "لبنان 24" الى ان بداية المشوار منذ 12 سنة كانت مع تكوين مجتمع واع لهذه الفئة من الاطفال ولحاجاتهم وزرع الأمل في نفوسهم وفي نفوس أهلهم لمساعدتهم على تخطي هذه المشكلة التعليمية، والاندماج في المجتمع المحيط بهم وتحويلهم الى مواطنين منتجين، مشدداً على ان الانطلاقة كانت من عند الأهل الذي عليهم في البداية تقبل فكرة اختلاف طفلهم، وعدم انكار الواقع، بل العمل على توجيههم ومساعدتهم في التأقلم مع الواقع أولاً، ومن ثم التعاون المدرسة في حال اكتشفت هذا الأمر عند الطفل.
المدرسة حجر الاساس
ومن هنا يأتي دور المدرسة، والذي يعتبر الأهم في حياة هذه الأطفال، لأنها الحجر الاساس في دمجهم في المجتمع، يقول قسطه، من أجل مساعدتهم على اكمال علمهم، مثنياً في هذا الاطار، على الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة التربية في هذا المجال، لا سيما لناحية تسهيل تقدّمهم الى الامتحانات الرسمية، من خلال اعطائهم وقتاً اضافيّاً اطول في الامتحان".
وفي هذا السياق، تشير السيدة نيكول معلوف، والدة الطفل جورج الذي يعاني من صعوبات تعلمية، الى ان وضع ابنها في احدى مدارس بيروت، أكثر من جيد، كما ان تعاطي الاساتذة داخل الصف مع هكذا حالات من الاطفال، هو اكثر من ممتاز، هذا فضلاً عن تعريف زملائه في الصف على وضعه، وحثهم على مساعدته والوقوف الى جانبه في اثناء التعلم ، ما يعطي الطفل ثقة أكبر بنفسه وبقدراته، كما يؤكد للتلاميذ الآخرين ان الاطفال الذين يعانون من هذا النوع من المشاكل التي يعاني منها جورج لا يختلفون عنهم بشيء.
من المدرسة الى الجامعة
أما في الصفوف الجامعية، فلا يختلف الأمر على الاطلاق، حيث كان هناك اجماع من الاهالي الذين التقيناهم،على ان العمل الذي حصل في المدرسة مع الاطفال ذوي الصعوبات التعلمية، سينتقل مع الاطفال الى الجامعة، حيث هناك تعاون اكبر معهم، لا سيما وان الجيل الشاب بات اكثر انفتاحاً على هذه الأمور.
ومن هنا، أثنى الدكتور قسطه على تعاون جامعة سيدة اللويزة، مع هكذا حالات، واصرارها على دمجهم في صفوفها وتقديم الشهادات الجامعية لهم مما يخولهم الانخراط في سوق العمل بشكل أسرع.
سوق العمل مقفل
ولعل المواجهة الأولى للطالب، بعد الخروج من حضن المدرسة والجامعة، تكون في سوق العمل حيث تجري المؤسسة سلسلة اجتماعات مع كبار رجال الأعمال لتأمين الوظائف المهمة لهم، على حد تعبير قسطه.
وفي هذا الاطار، أشارت نور، والدة أحد الأطفال، الذين يعانون من صعوبات تعلمية، ان دمجهم بطريقة صحيحة في المدرسة، ساعد على حسن سير عملهم ونجاحهم في وظيفتهم.
ومن هنا يؤكد قسطه ان شعار هذا العام "العمل لكل انسان حق مش احسان" يهدف الى ايجاد وظائف لمن تخرّج من الجامعة، مشدداً على كل المؤسسات وارباب العمل قادرون على توظيف ذوي الصعوبات التعليمية ، وجل ما يحتاجه الأمر هو القليل من التضحية والتعاون مع بعضنا البعض "حتى نؤمّن لهم وظيفة، ففي كل مؤسسة او شركة هناك مكان للجميع ولكل التخصصات، وهذا سيكون مصدر مساعد للشركة لا مصدر ارباك لها على الاطلاق."
وختم قسطه بالقول: في اليوم الوطني لذوي الصعوبات التعلمية، لا يسعنا الا الى الدفع لانخراط هؤلاء الاشخاص في المجتمع خصوصاً وان هذا الأمر يزيدنا رقياً، وتقدماً اجتماعياً على الصعد كافة، مشيراً الى انه يعمل مع عدد من الكتل على الدفع باتجاه تطبيق اصدار المراسيم التنظيمية التي ترعى العمل وفق القانون 220/2000 الذي يجبر الشركات على توظيف 3 بالمئة من موظفيها من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويبقى الأمل في ان يصبح المجتمع حاضراً لاستيعاب ذوي الصعوبات التعلمية، والمساعدة على انجاح هذا الجيل من الاطفال، كونهم المستقبل الذي يجب ان يبنى عليه.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بلبلة ورعب في بزال.. إليكم ما حصل اليوم
Lebanon 24
بلبلة ورعب في بزال.. إليكم ما حصل اليوم
16:52 | 2023-04-21
21/04/2023 04:52:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال وتضارب بين ممثل لبناني وقوى الأمن.. إليكم ما حصل في "النافعة"!
Lebanon 24
إشكال وتضارب بين ممثل لبناني وقوى الأمن.. إليكم ما حصل في "النافعة"!
12:05 | 2023-04-21
21/04/2023 12:05:44
Lebanon 24
Lebanon 24
جميعهم من عائلة واحدة... قتلى وجرحى في حادث سير (صور)
Lebanon 24
جميعهم من عائلة واحدة... قتلى وجرحى في حادث سير (صور)
08:23 | 2023-04-21
21/04/2023 08:23:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يتدخل بسرعة... ما الذي يحصل في خلدة (فيديو)
Lebanon 24
الجيش يتدخل بسرعة... ما الذي يحصل في خلدة (فيديو)
14:45 | 2023-04-21
21/04/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منذ قليل.. سكان هذه المنطقة شعروا بهزة أرضيّة!
Lebanon 24
منذ قليل.. سكان هذه المنطقة شعروا بهزة أرضيّة!
11:04 | 2023-04-21
21/04/2023 11:04:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
نايلة عازار - Nayla Azar
أيضاً في لبنان
05:09 | 2023-04-22
يزبك: لانتخاب رئيس يخرج لبنان من الفراغ
05:00 | 2023-04-22
المنطقة تتحوّل إلى ساحة تسويات.... لبنان ينتظر دوره وإيجابية سعودية تجاه فرنجية
04:33 | 2023-04-22
ترقبوا حالة طقس "الويك اند" في لبنان.. هل من أمطارٍ آتية؟
04:00 | 2023-04-22
الاسلحة الحربية في لبنان تنتشر.. فتّش عن السّوق السّوداء!
03:48 | 2023-04-22
شكلُ سيارته مُفاجئ.. فنانٌ لبناني يظهر في بيروت وصورٌ ترصده فمن هو؟
03:30 | 2023-04-22
"ناشونال انترست": سيادة لبنان مشكلة طويلة الأمد والوضع قد يزداد سوءاً
فيديو
مقاتلة "سوخوي" روسية تعترض طائرة أميركية في سماء سوريا.. فيديو يوثق المواجهة
Lebanon 24
مقاتلة "سوخوي" روسية تعترض طائرة أميركية في سماء سوريا.. فيديو يوثق المواجهة
02:20 | 2023-04-21
22/04/2023 12:32:45
Lebanon 24
Lebanon 24
والد هيفا وهبي على فراش الموت وهي ترفض مساعدته.. تسجيلات تكشف المستور! (فيديو)
Lebanon 24
والد هيفا وهبي على فراش الموت وهي ترفض مساعدته.. تسجيلات تكشف المستور! (فيديو)
03:04 | 2023-04-19
22/04/2023 12:32:45
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب من وقوع زلزال كارثي بقوة 9 درجات.. والخبراء يعلنون النفير (فيديو)
Lebanon 24
رعب من وقوع زلزال كارثي بقوة 9 درجات.. والخبراء يعلنون النفير (فيديو)
04:00 | 2023-04-17
22/04/2023 12:32:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact