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لبنان
جديد سعر الدولار.. إليكم ما سجله صباحاً!
Lebanon 24
22-04-2023
|
02:32
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سجل الدولار في السُّوق الموازية، صباح اليوم السبت، تسعيرةً تراوحت بين 96200 و 96500 ليرة لبنانيّة.
يُشار إلى أنَّ التسعيرة كانت هي نفسها مساء أمس، علماً أن الدولار سجل انخفاضاً طفيفاً خلال ساعات يوم الجمعة.
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