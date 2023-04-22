جديد سعر الدولار.. إليكم ما سجله صباحاً!

سجل الدولار في السُّوق الموازية، صباح اليوم السبت، تسعيرةً تراوحت بين 96200 و 96500 ليرة لبنانيّة.

يُشار إلى أنَّ التسعيرة كانت هي نفسها مساء أمس، علماً أن الدولار سجل انخفاضاً طفيفاً خلال ساعات يوم الجمعة.