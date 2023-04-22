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لبنان

جديد سعر الدولار.. إليكم ما سجله صباحاً!

Lebanon 24
22-04-2023 | 02:32
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سجل الدولار في السُّوق الموازية، صباح اليوم السبت، تسعيرةً تراوحت بين 96200 و 96500 ليرة لبنانيّة. 
يُشار إلى أنَّ التسعيرة كانت هي نفسها مساء أمس، علماً أن الدولار سجل انخفاضاً طفيفاً خلال ساعات يوم الجمعة.
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