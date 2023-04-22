استعدّوا.. إليكم ما ستشهده النافعة بعد العيد

علم "لبنان24" أنه من المُرتقب أن تباشر هيئة إدارة السير بعد عطلة عيد الفطر بتقاضي رسوم تسجيل السيارات ضمن دوائر النافعة وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل.

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وقالت المصادر إن نظام الدفع ضمن تلك الدوائر ما زال مُعطلاً، علماً أنه موصولٌ بدوائر وزارة المالية، ولهذا من الضروري أن يعود إلى العمل سريعاً وإلا سيتعطل الكثير من المعاملات.