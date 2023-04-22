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لبنان

استعدّوا.. إليكم ما ستشهده النافعة بعد العيد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-04-2023 | 03:15
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علم "لبنان24" أنه من المُرتقب أن تباشر هيئة إدارة السير بعد عطلة عيد الفطر بتقاضي رسوم تسجيل السيارات ضمن دوائر النافعة وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل.
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وقالت المصادر إن نظام الدفع ضمن تلك الدوائر ما زال مُعطلاً، علماً أنه موصولٌ بدوائر وزارة المالية، ولهذا من الضروري أن يعود إلى العمل سريعاً وإلا سيتعطل  الكثير من المعاملات. 

وتخوفت المصادر من أن يكون العطل الذي أصاب نظام الدفع سببه تعديلٌ في رسوم النافعة التي قيل أنها ستكون وفق دولار الـ1500 ليرة سابقاً، وأضافت: "في حال حصل ذلك، فإن فئة قليلة من المواطنين ستكون قد استفادت من السعر القديم، فيما سيتوجب على الآخرين دفع رسومهم وفق تسعيرة دولار ستفوق الـ45 ألف ليرة لبنانية".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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