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لبنان

في مدينة صور... حادث سير وعدد من الاصابات

Lebanon 24
22-04-2023 | 02:59
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير مروع على طريق  مدينة صور، وتحديدا بالقرب من مدرسة السراج. 
 
وعلى الفور، حضرت فرق الاسعاف الى المكان وعملت على نقل المصابين الى بعض مستشفيات المنطقة.
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