الحاج: لدى المجتمع الدولي صورة واضحة حول كيفية مساعدة لبنان

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عقد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، اجتماعاً في مقر وزارة الخارجية الأميركية مع نائب مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى في إيثان غولدريتش، على هامش مشاركته في مؤتمر "القوات اللبنانية" الرابع والعشرين في الولايات المتحدة الأميركية.ووصف الحاج اللقاء بالمثمر، حيث "تم التطرق إلى مختلف تطورات الأوضاع اللبنانية والموقف الأميركي منها، ولا سيما ملف انتخابات الرئاسة وقضية النازحين السوريين، وكذلك الوضع الاقتصادي وغيرها من الموضوعات".وأعرب عن اعتقاده بأنه "أصبحت لدى المجتمع الدولي الصورة الواضحة حول كيفية مساعدة لبنان للخروج من أزمته".