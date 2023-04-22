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لبنان

شكلُ سيارته مُفاجئ.. فنانٌ لبناني يظهر في بيروت وصورٌ ترصده فمن هو؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-04-2023 | 03:48
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رصدت عدسة "لبنان24" يوم أمس الجمعة، الفنان اللبناني القدير خالد السّيد في محلّة الكولا - بيروت، إذ كان يقودُ سيارة حمراء اللون تبين أنها أصيبت بحوادث سابقة لم تجرِ معالجتها بشكلٍ تام.
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وفي حديث عبر "لبنان24"، قال أحد المواطنين الذي شاهد السيد في المحلة: "الله يعين الفنانين بهالبلد.. الفنان بعيش كل عمرو معتّر".
 
وأضاف: "فنان متل خالد السيد لازم يتكرَّم ويعيش أحلى عيشة ويسوق أحلى سيارة".
 
ويعدّ السيد واحداً من أبرز الممثلين في لبنان، إذ قدّم الكثير من الأعمال الدرامية والفنية على مدى أكثر من 40 عاماً، كما شارك أيضاً ضمن مسلسلات عربيّة كان لها أثرٌ كبير لدى الجمهور اللبناني والعربي.

وشكّل السيد حالة مميزة في الوسط الفني نظراً لإلتزامه وأدائه الرصين في المسلسلات، كما أنه يعدّ من الفنانين الذين يعملون بصمتٍ ومن دون أي "بهرجات إعلاميّة" تواكب أعمالهم.

وإلى جانب عمله في الدراما التلفزيونية، اشتهر السيد أيضاً في مجال دبلجة المسلسلات والبرامج الوثائقية والرسوم المتحركة، كما كان له أدوارٌ ومساهمات بارزة في المسرح اللبناني.
 
 

المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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