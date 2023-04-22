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لبنان

ترقبوا حالة طقس "الويك اند" في لبنان.. هل من أمطارٍ آتية؟

Lebanon 24
22-04-2023 | 04:33
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يشهدُ لبنان طقساً ربيعياً مستقراً ومعتدلاً، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة تدريجياً في الأيام المقبلة وسط عدم وجود أي بوادر لتساقط أمطارٍ جديدة.

تفاصيل الطقس:

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السبت:

1- الحرارة ساحلاً 13 و 22 درجة، بقاعا بين 7 و 20 وعلى الـ 1000 متر بين 9 و19.

2- الجو: مشمس الى غائم جزئياً

3- الرياح: غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين 10 و 30 كم/س

4- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين 60 و80%.

5- الضغط الجوي السطحي 1011 hpa

6- الرؤية جيدة

7- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه 23 درجة

الأحد:
 
الطقس مستقر لكنه غائم جزئياً بسحب عالية وتتراوح الحرارة بين 12 و 23 ساحلا وبين 6 و 21 بقاعاً وبين 10 و 20 على الـ 1000 متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين 20 و 40 كم/س.

الاثنين:
 
الطقس مستقر قليل السحب وغائم جزئياً بسحب عالية. أما الحرارة مستقرة وتتراوح بين 12 و 24 ساحلا وبين 8 و 22 بقاعاً وبين 10 و19 على الـ 1000 متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين 20 و 40 كم/س.
 
 
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