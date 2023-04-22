ترقبوا حالة طقس "الويك اند" في لبنان.. هل من أمطارٍ آتية؟

يشهدُ لبنان طقساً ربيعياً مستقراً ومعتدلاً، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة تدريجياً في الأيام المقبلة وسط عدم وجود أي بوادر لتساقط أمطارٍ جديدة.
تفاصيل الطقس:
السبت:
1- الحرارة ساحلاً 13 و 22 درجة، بقاعا بين 7 و 20 وعلى الـ 1000 متر بين 9 و19.
2- الجو: مشمس الى غائم جزئياً
3- الرياح: غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين 10 و 30 كم/س
4- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين 60 و80%.
5- الضغط الجوي السطحي 1011 hpa
6- الرؤية جيدة
7- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه 23 درجة
الأحد
:
الطقس مستقر لكنه غائم جزئياً بسحب عالية وتتراوح الحرارة بين 12 و 23 ساحلا وبين 6 و 21 بقاعاً وبين 10 و 20 على الـ 1000 متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين 20 و 40 كم/س.
الاثنين:
الطقس مستقر قليل السحب وغائم جزئياً بسحب عالية. أما الحرارة مستقرة وتتراوح بين 12 و 24 ساحلا وبين 8 و 22 بقاعاً وبين 10 و19 على الـ 1000 متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين 20 و 40 كم/س.