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لبنان
يزبك: لانتخاب رئيس يخرج لبنان من الفراغ
Lebanon 24
22-04-2023
|
05:09
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اعتبر رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك، أن "لبنان ليس عاجزا، وفيه كل مقومات الدولة ولكن هناك من يتسلط على هذا الوطن، يجب أن يجتمعوا ويلتقوا لانتخاب رئيس جمهورية يخرج لبنان من الفراغ، ومن هناك تنطلق المسيرة لتشكيل حكومة، لتحيا المؤسسات التي نحلم بها لبناء دولة قوية عزيزة يكرم فيها المواطن".
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جاء ذلك خلال خطبة صلاة عيد الفطر التي ألقاها في مسجد الإمام علي في بعلبك، في حضور الوزير السابق الدكتور حمد حس، مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" الدكتور حمد حسن، وفاعليات دينية وبلدية واختيارية واجتماعية.
ورأى أن "الأوضاع تزداد بؤسا بعد بؤس في الواقع الاجتماعي، ونحن نستطيع أن نتجاوز هذه المحنة عبر مد يد العطاء إلى بعضنا البعض لنبني مجتمعا لا ينهار أمام أي عاصفة من العواصف".
وقال: "اليوم هو يوم عيد المقاومين الذين يقاومون العدو للحفاظ على هذا الوطن ويقاومون أعداء الله من أجل حصانة أهلهم وأعراضهم، ويرابطون اليوم على الحدود لمواجهة العدو الإسرائيلي ومخططاته".
وأردف: "هذا اليوم هو يوم الجرحى، يوم الشهداء، يوم العوائل الذين لبوا النداء لأجل مواجهة المتآمرين علينا، وهذه المقاومة هي الوصية الأساس لسيد المقاومة فعلينا أن نحافظ عليها بمقاومة مسلحة فكرية اجتماعية وثقافية".
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