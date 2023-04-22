كان يجتاز أوتوستراد جونية... وهذا ما حصل معه (صورة)

صدمت سيارة صباح اليوم مواطنا في العقد الرابع من العمر كان يجتاز المسلك الغربي لأوتوستراد جونية قبالة مجمع فؤاد شهاب الرياضي، ما أدى إلى إصابته بجروح مختلفة.

وسارعت إلى المكان عناصر مركز جونية في الدفاع المدني ونقلته إلى مستشفى سيدة لبنان الجامعي.