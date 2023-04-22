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لبنان

قاووق: ستبقى المقاومة صانعة أعيادنا والسلاح الذي يهزم العدو

Lebanon 24
22-04-2023 | 05:59
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 أشار عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق الى اننا "نعايد عوائل الشهداء لأنهم هم من حفظوا أعيادنا بتضحياتهم وعطاءاتهم".
 
كلام قاووق جاء خلال زيارة التهنئة في عيد الفطر لعائلة الشيخ راغب حرب في جبشيت يرافقه مسؤول منطقة جبل عامل الثانية علي ضعون، إمام بلدة جبشيت الشيخ عبد الكريم عبيد، بحضور فاعليات البلدة.
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وأضاف: "لبيوت شهدائنا وعوائلهم الفضل علينا جميعا لأنهم شقوا طريق الإنتصار وعبدوا طريق الكرامة"، مضيفا "كما صنع الشهداء الإنتصارات في لبنان وصنعوا منعته وهيبته سيصنعون الإنتصارات في فلسطين ويعيدون الحق إلى أهله"، مؤكدا ان "المقاومة ستبقى صانعة لأعيادنا وأعراسنا وستبقى السلاح الذي يهزم العدو ويكسر طغيانه وجبروته".
 
وختم قاووق: "عيدنا الأكبر يوم انتصارنا الأكبر وإنه لقريب أكثر من أي زمن مضى".
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