Advertisement

لبنان

نُقِلَ إلى المستشفى... مجهولون اعتدوا على مواطن في أميون

Lebanon 24
22-04-2023 | 06:39
A-
A+
Doc-P-1059745-638177680735267851.jpg
Doc-P-1059745-638177680735267851.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المواطن "س.ع"، تعرّض للإعتداء من قبل مجهولين على دراجة نارية في بلدة أميون، أثناء توجهه إلى عمله، فأُصيب في رأسه، ما استدعى نقله إلى المستشفى.
 
 
وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وفتحت تحقيقا بالحادث.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
متى ستردّ سوريا على الإعتداءات الإسرائيلية التي تطالها؟ وزيرٌ خارجيتها يجيب
lebanon 24
22/04/2023 16:11:21 Lebanon 24 Lebanon 24
فرق وزارة الزراعة تجول في صور غدا لمسح الأضرار الناتجة من الإعتداء الاسرائيلي
lebanon 24
22/04/2023 16:11:21 Lebanon 24 Lebanon 24
كلاس: الاعتداء على حرم المسجد والمصلين إعتداء على كرامة الأديان
lebanon 24
22/04/2023 16:11:21 Lebanon 24 Lebanon 24
عصي وسكاكين وأسلحة ومطاردة... شيخ يتعرّض للإعتداء في هذه البلدة وهذه تفاصيل ما جرى معه (صور)
lebanon 24
22/04/2023 16:11:21 Lebanon 24 Lebanon 24

أميون

إعتداء

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-04-22
03:00 | 2023-04-22
08:05 | 2023-04-22
07:31 | 2023-04-22
07:30 | 2023-04-22
06:58 | 2023-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website