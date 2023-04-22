نُقِلَ إلى المستشفى... مجهولون اعتدوا على مواطن في أميون

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المواطن "س.ع"، تعرّض للإعتداء من قبل مجهولين على دراجة نارية في بلدة أميون، أثناء توجهه إلى عمله، فأُصيب في رأسه، ما استدعى نقله إلى المستشفى.

وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وفتحت تحقيقا بالحادث.