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لبنان
مهرجانا "كان" للمسلسلات و"MIPTV" كرما لبنانيّاً... من هو؟
Lebanon 24
22-04-2023
|
07:30
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كرمت لجنة مهرجان "كان" للمسلسلات ومهرجان MIPTV، اللبناني باسل حجار من بلدة مشغرة في البقاع الغربي، "تقديرا لعمله في تنمية المهرجان وتطويره سحابة عشرين عاما في منطقة الشرق الأوسط، كونه ممثلا هذه المنطقة ومهرجان ال MIPTV التلفزيوني للمسلسلات في دبي. وجاء التكريم اقرارا بجعله واحدا من أهم المهرجانات الخاصة بالمسلسلات في الشرق الأوسط".
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وبحسب بيان، اعرب الحجار عن سروره الكبير بهذا التكريم، معتبرا انه "التفاتة تقدير بارزة للعمل الذي يقوم به وفريقه لتعزيز المهرجان، وانه يفخر بتلقيه جائزة تقدير عن دوره في هذا المجال".
اشارة الى ان تكريم حجار بجائزة تكريم في مهرجان "كان " للمسلسلات ومهرجان MIPTV، يعد إنجازا للمنطقة، حيث يعكس الدور الذي تضطلع به في صناعة السينما والتلفزيون على المستوى العالمي.
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