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لبنان

صورة من العاصمة في أوّل أيّام العيد... المؤمنون صلوا في وسط بيروت

Lebanon 24
22-04-2023 | 08:05
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نشر مصور وكالة "رويترز" عصام العبدالله، صورة من ساحة الشهداء، لمجموعة من المؤمنين الذين صلوا صلاة أوّل يوم من عيد الفطر، أمس الجمعة، أمام مسجد محمد الأمين في بيروت.
 
 
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بيروت

مسجد محمد الامين

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