صورة من العاصمة في أوّل أيّام العيد... المؤمنون صلوا في وسط بيروت

نشر مصور وكالة "رويترز" عصام العبدالله، صورة من ساحة الشهداء، لمجموعة من المؤمنين الذين صلوا صلاة أوّل يوم من عيد الفطر، أمس الجمعة، أمام مسجد محمد الأمين في بيروت.

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