بالصورة... إندلاع حريق داخل مدرسة

أعلن الدفاع المدني في منشور له عبر حسابه على "تويتر" أن عناصره تمكنت، في تمام الساعة ١٥:٥٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٠٤/٢٢، من اخماد حريق شب داخل مدرسة في صورات - البترون.

وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.