بالصورة... إندلاع حريق داخل مدرسة

حريق داخل مدرسة في صورات
اخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٥:٥٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٠٤/٢٢ حريقاً شب داخل مدرسة في صورات - البترون.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات#بكل_الاوقات_حدك pic.twitter.com/8eFHohrFkm
— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) April 22, 2023
حريق داخل مدرسة في صورات
اخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٥:٥٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٠٤/٢٢ حريقاً شب داخل مدرسة في صورات - البترون.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات#بكل_الاوقات_حدك pic.twitter.com/8eFHohrFkm