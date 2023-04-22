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لبنان

للبنانيين في السودان... إليكم ما أعلنته وزارة الخارجيّة

Lebanon 24
22-04-2023 | 09:17
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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي، حول آخر التطورات في السودان:
في إطار متابعة أوضاع اللبنانيين المتواجدين في السودان والراغبين بالتوجه على مسؤوليتهم الشخصية برا" الى الحدود المصرية، تأمل وزارة الخارجية والمغتربين إيداع صور عن جوازات سفرهم الى سفارة لبنان في القاهرة على رقم الواتس آب التالي- القنصل إبراهيم شرارة:
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٠٠٢٠١٢٢٠١١٣٢٢٢
+201220113222
تنصح الوزارة بعدم إستعمال السيارات الخاصة للتوجه الى المراكز الحدودية، والاستعاضة عن ذلك بوسائل نقل جماعية حرصا" على أمنهم وسلامتهم. كما يطلب الى اللبنانيين الراغبين بالمغادرة برا" تحديد النقطة الحدودية المزمع الدخول منها الى الاراضي المصرية التي يعود لها وحدها صلاحية إعطاء الاذونات، علما" أن السفارة اللبنانية في القاهرة ستبلغكم بها فور تبلغها موافقة السلطات المصرية المختصة.
 
 
 

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