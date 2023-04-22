دولار السوق الموازية يرتفع.. إليكم التسعيرة عصراً

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 96700 و97000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 96200 و96500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.