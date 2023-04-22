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لبنان
مفتي عكار: نريد رئيسا جامعا بمواصفات لبنانية ويعمل وفق الدستور
Lebanon 24
22-04-2023
|
10:38
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أكد مفتي عكار الشيخ الدكتور زيد بكار زكريا، في حديث لإذاعة "لبنان الحر"، اننا "نريد رئيسا جامعا بمواصفات لبنانية يعمل وفق الدستور، وان يكون لكل فئات الشعب بكل مكوناته دون تمييز بين فئة واخرى او منطقة واخرى، وان يكون لبنانيا بامتياز بعيدا عن الاملاءات الخارجية ويعمل بما يمليه عليه ضميره، ويعيد لبنان الى دوره الريادي كما كان في السابق على كافة الاصعدة، وان يبني افضل العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة ويجلب الاستثمارات، ويلتزم باتفاق الطائف الذي انهى الحرب الاهلية".
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