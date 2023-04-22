وفد من "تيار العزم" زار مفتي عكار مهنئا بعيد الفطر

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زار وفد من "تيار العزم" بتكليف من منسق عام التيار في عكار الدكتور هيثم عز الدين، مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا في دار الافتاء في حلبا لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك، بحضور رئيس دائرة الاوقاف الشيخ مالك جديدة ورئيس صندوق الزكاة أسامة الزعبي.كما زار الوفد مركز "الجماعة الاسلامية" في حلبا للتهنئة بالعيد، وكان في استقباله مسؤول عكار في الجماعة الشيخ سعيد خلف.