للمزارعين... احذروا 28- 29 و30 من الجاري!

أفادت مؤسسة الأبحاث العلمية الزراعية Lari في بيان، بأنه "يحتمل هطول أمطار متفرقة أيام الجمعة 28، السبت 29 والاحد 30 من الجاري".



وأضاف البيان:" على المزارعين رش الأسمدة والأدوية اللازمة قبل الامطار، كما يمكنهم رش مبيدات الاعشاب أو التعشيب اليدوي أو بالفرامة قبل الامطار".

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