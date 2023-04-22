فادي كرم: هذه شروط القوات للمشاركة في الحكومة المقبلة

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اعتبر النائب فادي كرم في حديث عبر صوت كل لبنان أن القوات اللبنانية لن تقبل ان تتمثل في الحكومة اذا كان رئيسها لا ينوي الاصلاح من خلال برنامج واداء اصلاحي واضح، حتى لو تم اعطاؤها 10 وزراء.وتابع:"الرئيس ميقاتي اليوم لا نستطيع أن نحاكمه أو نحاسبه لأن انتظام الدولة غائب بغياب رئيس جمهورية، رغم أن هناك الكثير من الأمور التي يقوم بها الرئيس ميقاتي لا نوافق عليها."وتابع: "الرئيس ميقاتي صديق قديم لكنني وأتأسف لقضية تطيير الانتخابات البلدية."