منفذية المتن الشمالي في "القومي" تعلّق على "احتلال عقار بيت شباب"

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استنكرت منفذية المتن الشمالي في الحزب السوري القومي الإجتماعي احتلال عقار في بيت شباب تعود ملكيته للحزب السوري القومي الإجتماعي، وخطف قاطنه. وقالت في بيان:"ليل 21/22 نيسان 2023، قامت عصابة مسلحة، منتحلة صفة وخارجة عن القانون، باقتحام عقار في بلدة بيت شباب المتنية، تعود ملكيته للحزب السوري القومي الإجتماعي، ومؤجر لأحد الأشخاص، بموجب عقد إيجار قانوني، وقامت باختطاف المستأجر، والتنكيل به، ومن ثم رميه في الشارع، إضافة إلى السطو على هاتفه وأوراقه الثبوتية وعقد الإيجار ".وأشارت الى إنّ "ما حصل خطير، ويشكل اعتداءً موصوفاً على الأملاك والأفراد، وينطبق عليه وصف العمل الإرهابي كون العصابة المجرمة لم تكتف بالإحتلال والسرقة بل عمدت إلى إطلاق النار عشوائيا على الأفراد وممتلكاتهم في محاولة لإرهاب أصحاب الحق ومنعهم من المطالبة بحقوقهم".ودانت "بشدة الفعل المذكور، وقد أبلغ حزبنا الأجهزة الأمنية وتقدم بدعوى رسمية وطالبها باتخاذ إجراءات فورية بحق العصابة المسلحة، لا سيما بحق من يزعم رئاسته لها والذي هو ومن معه موضع ملاحقة قانونية بجرم انتحال صفة وجرائم أخرى".واعلنت "وقوفنا إلى جانب أهلنا في بلدة بيت شباب وسائر البلدات المتنية ونضع مزاعم العصابة المنتحلة الصفة، بحصول إشكال مسلح بين طرفين، في سياق التعمية على الحقيقة، ولتحقيق غرضها بتحويل العقار المذكور إلى وكر لها، متوهمة التسلل إلى بلدات متنية سبق أن لفظت منتحلي الصفة، بإرادة القوميين الإجتماعيين أنفسهم".ودعت "القوميين الإجتماعيين في المتن الشمالي إلى عدم الإنجرار وراء ما تخطط له العصابة المسلحة، فهي تنفذ أجندة مشبوهة، لتشويه صورة الحزب السوري القومي الإجتماعي في أعين وضمير أهلنا في بلدة بيت شباب وعموم مناطق المتن الشمالي، لتخدم بذلك القوى التي تدعو إلى الفدرلة والتقسيم، والذي سارع أحد أركانها النائب سامي الجميل إلى اتهام حزبنا بالعنف الإجرام، وهما صفتان تنطبقان فقط على كتائبه المجرمة التي ارتكبت مجزرة عينطورة بحق القوميين وعشرات المجازر بحق المواطنين من مجزرة الصفرا إلى مجزرة صبرا وشاتيلا وغيرها".وختمت:" إن قوة القانون، وليس قانون العصابات المجرمة، هي الأساس الذي استند عليه الحزب السوري القومي الإجتماعي لكشف حلقات التزوير والعدوانية التي مارستها وتمارسها العصابة المنتحلة الصفة، وعليه، نطالب بتطبيق القانون فوراً دون أي إبطاء علماً أن هذه التجاوزات والأفعال الجرمية ليست سوى استمرار لخرق القانون وإمعان في عدم تطبيقه من قبل العصابة المنتحلة الصفة رغم وجود أحكام قضائية وحزبية بحقها".