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لبنان

رسالة فرنسية غير مباشرة لباسيل.. والسفير السعودي في معراب قريباً

Lebanon 24
22-04-2023 | 14:06
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كشفت مصادر فرنسيّة لقناة "الجديد"، تعليقًا على لقاء مستشار الرّئيس الفرنسي باتريك دوريل مع عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب سيمون أبي رميا، في باريس، أنّ "دوريل أعاد التّأكيد أنّ المبادرة الفرنسيّة تدور حول تسهيل انتخاب رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجية، كحلّ لمعضلة الرئاسة اللبنانية".
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ولفتت إلى أنّ "دوريل تقصّد دعوة أبي رميا، في رسالة مباشرة إلى رئيس "التيار الوطني الحر" النّائب جبران باسيل، بأنّ التّواصل معه لن يكون بالمباشر".
الى ذلك، أشارت معلومات "الجديد" الى ان السفير السعودي وليد البخاري سيزور معراب قريبا "لوضع حليف المملكة في مسار التفاوضات وهذا ما تضعه المصادر في خانة بدء الحديث عن انفتاح سعودي للبحث باسم فرنجية".
 
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