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لبنان

عادة جديدة سيفتقدها اللبنانيون قريباً.. فهل من بديل؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-04-2023 | 14:35
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أكد مصدر في قطاع النفط عبر "لبنان 24" انه ومع انطلاق العمل الفعلي بمنصة النفط، الشهر المقبل، لن يعود هناك اصدار يومي لجدول المحروقات، بل ان الأمر سيكون مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بالمنصة الى حين استقرار سعر الصرف.
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وشدد المصدر على انه من المتوقع ان يبدأ العمل في المنصة  الشهر المقبل، مع انهاء التحضير لها لتكون متاحة على كل الهواتف الذكية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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خاص "لبنان 24"

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