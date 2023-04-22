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لبنان

اللبنانيون في السودان... هذا ما تفعله "الخارجية"

Lebanon 24
22-04-2023 | 15:50
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بناء على التنسيق والتشاور المستمر بين رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين،  تتابع وزارة الخارجية والمغتربين والسفارات االلبنانية المعنية بأوضاع اللبنانيين المتواجدين في السودان، إتصالاتها الدبلوماسية لترتيب عملية إجلاء اللبنانيين بالتنسيق والتعاون مع أبناء الجالية اللبنانية والهيئة العليا للإغاثة، وستعلن الوزارة تباعا" عن الخطوات العملانية المتخذة في هذا المجال.
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تنتهز الوزارة هذه المناسبة لشكر كل الدول الصديقة التي تساعد أو أبدت رغبتها بمساعدة اللبنانيين المغادرين ولإتمام هذه العملية، لا سيما المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية.
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