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لبنان

ضرب وطعن ثم سرقة... توصيلة "دموية" انطلقت من الدورة!

Lebanon 24
22-04-2023 | 16:47
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن سائق سيارة تاكسي عمومية تعرض لعملية طعن بسكّين وسرقة سيارته.

وفي التفاصيل، أقدم مجهول بالطلب من سائق التاكسي ان يقله من منطقة الدورة الى طرابلس وعندما وصل السائق لمكان شبه معزول، انهال عليه الزبون بالضرب والطعن كما سرق سيارته وفر بها الى جهة مجهولة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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