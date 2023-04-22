الفرزلي يشنّ هجوماً على "البلوك" المسيحي الثلاثي: يتجاهل مقتضيات الوفاق

قال النائب السابق لرئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في حديثٍ عبر صحيفة "النهار" إنّ "الرئاسة الاولى الشاغرة لن تُملأ الا بسليمان فرنجية مهما طال الوقت"، معتبراً أنّ "الاحباط سينزل على اصحاب الرهانات المضادة والمغايرة، وهو أمر لم يعد بعيداً".

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