حزب الله يحافظ على جهوزيته

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بالرغم من التطمينات الكبيرة التي يحاول حزب الله تعميمها حول انعدام فرضية حصول مواجهة بينه وبين اسرائيل، الا ان الحزب لم يعد الى وضعه الطبيعي بعد انتهاء شهر رمضان.وبحسب مصادر مطلعة فإن الحزب حافظ على مستوى معين من الجهوزية التي كان بد بدأها، حتى قبل اطلاق الصواريخ من جنوب لبنان تجاه اسرائيل.وتقول المصادر ان القرارات التي اتخذت أمس في اسرائيل والتي تدعم العودة الى الاغتيالات في مختلف الساحات، ستساهم بشكل اضافي في زيادة الاستنفار الامني والعسكري للحزب.