رسالة خارجيّة قاسية إلى النواب

نقل نوّاب، قاموا بزيارة جماعيّة إلى عاصمة خارجية في الأيام الماضية، رسالة قاسية حول رئاسة الجمهورية على لسان مسؤولة دبلوماسية بارزة في أحد اللقاءات، معبّرين أنّ طابع اللقاء "مال إلى السلبية".

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