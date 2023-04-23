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لبنان

رسالة خارجيّة قاسية إلى النواب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-04-2023 | 01:45
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نقل نوّاب، قاموا بزيارة جماعيّة إلى عاصمة خارجية في الأيام الماضية، رسالة قاسية حول رئاسة الجمهورية على لسان مسؤولة دبلوماسية بارزة في أحد اللقاءات، معبّرين أنّ طابع اللقاء "مال إلى السلبية".
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المصدر: لبنان 24
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