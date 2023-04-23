فضيحة وتزوير.. شخصٌ ينتحل شخصية مواطنٍ لبناني "ميّت"!

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أبلغت روابط المخاتير جميع أفرادها على الأراضي اللبنانية بضرورة الإنتباه لأمورٍ ضرورية تمّ تداركها فوراً وتمثلُ تجاوزاتٍ لا يمكن أن تمرّ ببساطة.وفي هذا الإطار، علم "" أنّ التنبيه الذي صدر عن الرّوابط جاءَ على خلفية إكتشاف مخالفة تمثل "تزويراً" يجري التحقيق في ما إذا كان مقصوداً أم لا.ووفقاً للمعلومات، فإن التزوير المُكتشف يتمثل بإصدار هويّة لبنانية وأوراق ثبوتية لبنانية لشابٍ ليس لبنانياً في الأصل، وما حصل هو أن هذا الشخص انتحل صفة مواطنٍ توفي في وقتٍ سابق لكنه لم يجرِ إصدار وثيقة وفاةٍ له، ما يعني أنّ اسمه لم يُشطب من قيود النفوس.روابط المخاتير وخاصةً في بيروت نبهت المخاتير تنبيهاً حاسماً بضرورة التدقيق في كل معاملة وخصوصاً للأشخاص الذين يجهلونهم.