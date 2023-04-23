Advertisement

لبنان

فضيحة وتزوير.. شخصٌ ينتحل شخصية مواطنٍ لبناني "ميّت"!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
23-04-2023 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1059901-638178353519761037.jpg
Doc-P-1059901-638178353519761037.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبلغت روابط المخاتير جميع أفرادها على الأراضي اللبنانية بضرورة الإنتباه لأمورٍ ضرورية تمّ تداركها فوراً وتمثلُ تجاوزاتٍ لا يمكن أن تمرّ ببساطة.
وفي هذا الإطار، علم "لبنان24" أنّ التنبيه الذي صدر عن الرّوابط جاءَ على خلفية إكتشاف مخالفة تمثل "تزويراً" يجري التحقيق في ما إذا كان مقصوداً أم لا.
Advertisement
ووفقاً للمعلومات، فإن التزوير المُكتشف يتمثل بإصدار هويّة لبنانية وأوراق ثبوتية لبنانية لشابٍ ليس لبنانياً في الأصل، وما حصل هو أن هذا الشخص انتحل صفة مواطنٍ توفي في وقتٍ سابق لكنه لم يجرِ إصدار وثيقة وفاةٍ له، ما يعني أنّ اسمه لم يُشطب من قيود النفوس.
روابط المخاتير وخاصةً في بيروت نبهت المخاتير تنبيهاً حاسماً بضرورة التدقيق في كل معاملة وخصوصاً للأشخاص الذين يجهلونهم.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:56 | 2023-04-23
05:00 | 2023-04-23
04:00 | 2023-04-23
06:15 | 2023-04-23
06:06 | 2023-04-23
04:24 | 2023-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website