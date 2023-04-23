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لبنان

عند شراء الدواء... إنتبهوا لهذا الأمر جيّداً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-04-2023 | 02:45
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يشكو مواطنون من أنّهم يشترون في العديد من الأوقات أدويّة منتهيّة الصلاحيّة، أو تاريخ صلاحيتها يُشارف على الإنتهاء من بعض الصيدليّات.
ويقول المواطنون إنّ هذا الأمر سببه إستمرار البعض بإخفاء الأدويّة إلى حين إرتفاع سعر صرف الدولار، لبيعها بثمن مرتفع أكثر.
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المصدر: لبنان

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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