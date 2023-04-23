عند شراء الدواء... إنتبهوا لهذا الأمر جيّداً

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يشكو مواطنون من أنّهم يشترون في العديد من الأوقات أدويّة منتهيّة الصلاحيّة، أو تاريخ صلاحيتها يُشارف على الإنتهاء من بعض الصيدليّات.ويقول المواطنون إنّ هذا الأمر سببه إستمرار البعض بإخفاء الأدويّة إلى حين إرتفاع سعر صرف الدولار، لبيعها بثمن مرتفع أكثر.