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لبنان

قرارٌ ستتخذه نقابة المحامين قريباً.. ما هو؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-04-2023 | 02:30
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ما زالت الأزمة التي تواجهها نقابة المحامين في بيروت مُستمرّة على خلفيّة إستدعاء محامين للإستجواب بسبب انتقادهم للنقابة عقب تعديل مجلسها تنظيم آدب المهنة الذي أوجب على المحامين الاستحصال على إذن قبل الظهور الإعلامي "لضبط الفوضى".
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ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإنَّ إستدعاء المحامي نزار صاغية الذي جرى مؤخراً لم يتم البت به حتى الآن، ومن المتوقع أن يصدر القرار بحق الأخير بعد عطلة عيد الفطر خصوصاً أنّ ملفه ما زال قيد الدرس.
وأشارت المصادر إلى أن التوجه هو عدم "شطب" صاغية من النقابة، وما سيجري هو تحويله إلى المجلس التأديبي، ما يعني أنه قد يحصل على تنبيه خطيّ بعدم ارتكاب مخالفات مرّة أخرى.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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