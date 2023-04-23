وسط ظلام الليل.. رصاصاتٌ تستهدف مطعماً في بلدة شماليّة

أقدم مجهولون، ليل السبت - الأحد، على إطلاق النار باتجاه أحد المطاعم في منطقة الشوح بمنطقة عكار العتيقة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها بالحادثة.

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