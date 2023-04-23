Advertisement

لبنان

وسط ظلام الليل.. رصاصاتٌ تستهدف مطعماً في بلدة شماليّة

Lebanon 24
23-04-2023 | 02:25
A-
A+
Doc-P-1059914-638178391008015278.jpg
Doc-P-1059914-638178391008015278.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم مجهولون، ليل السبت - الأحد، على إطلاق النار باتجاه أحد المطاعم في منطقة الشوح بمنطقة عكار العتيقة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
 
وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها بالحادثة. 
Advertisement
 
 
 










 
مواضيع ذات صلة
إطلاق نار كثيف في منطقة شمبات بالخرطوم بحري (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
23/04/2023 13:22:10 Lebanon 24 Lebanon 24
المسلّحون استقلوا سيارة سوداء... جرحى بإطلاق نار في أميركا فماذا في التفاصيل؟
lebanon 24
23/04/2023 13:22:10 Lebanon 24 Lebanon 24
دوي إطلاق نار بمحيط القيادة العامة رغم الهدنة بين الجيش والدعم السريع
lebanon 24
23/04/2023 13:22:10 Lebanon 24 Lebanon 24
دوي إطلاق نار وقصف بالخرطوم رغم دخول هدنة الجيش السوداني حيز التنفيذ (العربية)
lebanon 24
23/04/2023 13:22:10 Lebanon 24 Lebanon 24

إطلاق نار

عكار العتيقة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:56 | 2023-04-23
05:00 | 2023-04-23
04:00 | 2023-04-23
06:15 | 2023-04-23
06:06 | 2023-04-23
04:24 | 2023-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website