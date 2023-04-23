Advertisement

لبنان

عن زيادات الرواتب الجديدة.. هذا ما قاله أحد الوزراء

Lebanon 24
23-04-2023 | 03:32
A-
A+
Doc-P-1059927-638178433430203778.jpg
Doc-P-1059927-638178433430203778.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان، أن "ما تقوم به حكومة تصريف الأعمال اليوم هو تسيير الأمور الأساسية والضرورية في الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد"، وقال: "لست نادماً على قرار مشاركتي باجتماعات الحكومة والدستور واضح بأنه لا يوجد شغور في مؤسسات الدولة".
Advertisement
 
وفي حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، قال بوشكيان إنّ "الزيادات التي أقرت لموظفي القطاع العام تشكل انطلاقة جيدة ولو متأخرة وتندرج ضمن القرارات المرحلية المتحركة بحسب ايرادات الدولة"، متوقعاً أن "تأخذ الأمور منحى ايجابيا في وقت لاحق".
 
كذلك، فقد رأى بوشكيان أنّ "القرار 22 أي الميني كابيتال كونترول كان يجب أن يُتخذ منذ بداية الأزمة، وقد طرحه وزير المال كنوع من الضوابط المرحلية"، مشيراً الى أن "القرار لم يلق معارضة أي وزير في مجلس الوزراء".
 
ورداً على سؤال، أكد بوشكيان أنّ "مجلس النواب هو المكان المناسب لإجراء حوار بين جميع المكونات وهو أمر بات مُلحاً لمواكبة الحوار الخارجي الذي يجري في باريس، بشأن الاستحقاق الرئاسي". 
 
واذ أشار الى أن "الرئيس المقبل يجب أن يحمل برنامجا مالياً اقتصادياً"، أوضح أن المعالجة تحتاج إلى "سلة كاملة متكاملة من رأس الهرم الى أسفله بحيث تكون هناك رؤية واضحة للمرحلة المقبلة يجري العمل على أساسها، وتتضمن موضوع الصلاحيات الاستثنائية لمجلس الوزراء الجديد".
 
واعتبر أن "الملف اللبناني بحاجة الى اتضاح المشهد في المنطقة الإقليمية أولاً"، آملاً أن "تشهد المرحلة المقبلة ازدهاراً لا سيما في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة إضافة الى إعادة تعزيز القطاع المصرفي.
 
وفي ذكرى الإبادة الأرمنية، جدد بوشكيان المطالبة بالاعتراف بالمجازر بحق الأرمن، مؤكداً أن "الأجيال المقبلة ستبقى تطالب بالاعتراف إلى حين تحقيق ذلك".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:56 | 2023-04-23
05:00 | 2023-04-23
04:00 | 2023-04-23
06:15 | 2023-04-23
06:06 | 2023-04-23
04:24 | 2023-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website